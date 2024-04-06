Kontrolden çıkan otomobil üst geçitten düştü: 1 yaralı

Niğde’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçitten aşağı düştü, kazada sürücü yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 19:29
Kontrolden çıkan otomobil üst geçitten düştü: 1 yaralı
Abone Ol google-news

İlhanlı Mahallesi’nde bulunan Özel İdare Üst Geçidinde S.D. idaresindeki otomobil üst geçitten aşağı düştü. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


Ambulans haberleri Hastane haberleri kaza haberleri Olay yeri haberleri

İlgili Haberler

9 araçlı zincirleme kazada ilginç görüntü: Araçlar üst üste çıktı

9 araçlı zincirleme kazada ilginç görüntü: Araçlar üst üste çıktı
Bir aile yok olmuştu... Kazada ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu toprağa verildi

Bir aile yok olmuştu... Kazada ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu toprağa verildi
Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu

CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu
Ramazan Bayramı boyunca Marmara’da hava nasıl olacak?

Ramazan Bayramı boyunca Marmara’da hava nasıl olacak?
Son dakika... İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu

Son dakika... İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu
18 yaşında muhtar oldu! Samet Koyun 18 adayı geride bıraktı

18 yaşında muhtar oldu! Samet Koyun 18 adayı geride bıraktı
Resmi Gazete'de yayımlandı... Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını artırdı

Resmi Gazete'de yayımlandı... Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını artırdı
YSK açıkladı: Van için gerekçeli kararı açıkladı!

YSK açıkladı: Van için gerekçeli kararı açıkladı!
Mersin’de 2’si evde, biri araçta olmak üzere 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu

Mersin’de 2’si evde, biri araçta olmak üzere 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu
Tatlı yiyip tatlı konuşmaya son… Baklava fiyatları cep yakıyor!

Tatlı yiyip tatlı konuşmaya son… Baklava fiyatları cep yakıyor!