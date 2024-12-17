Kontrolden çıkıp sitenin duvarına çarptı... Alev alev yandı!

Yayınlanma: 17.12.2024 - 10:08

Güncelleme: 17.12.2024 - 10:45

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde Kaplıkaya mevkiinde gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; aracıyla seyir halinde olan sürücü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp bir sitenin koruma duvarına çarptı.

SON ANDA KURTULDULAR

Kazanın etkisiyle motor kısmından alev alan araçtaki 2 kişi otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak canlarını son anda kurtuldu. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alev alan otomobil söndürülürken, sağlık ekipleri ise yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk etti.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.