Kontrolden çıkıp sitenin duvarına çarptı... Alev alev yandı!
Yıldırım ilçesinde seyir halindeki otomobil, kontrolden çıkınca bir sitenin koruma duvarına çarptı. Alev alan araçta bulunan 2 kişi son anda kurtulurken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kısa sürede söndürüldü.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde Kaplıkaya mevkiinde gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; aracıyla seyir halinde olan sürücü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp bir sitenin koruma duvarına çarptı.
SON ANDA KURTULDULAR
Kazanın etkisiyle motor kısmından alev alan araçtaki 2 kişi otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak canlarını son anda kurtuldu. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alev alan otomobil söndürülürken, sağlık ekipleri ise yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk etti.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
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