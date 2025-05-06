Kontrolden çıktı! Darende'de araç yol kenarına devrildi: Sürücü yaralandı
Malatya’nın Darende ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarına devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Darende Balaban mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen Y.Y. yönetimindeki yabancı plakalı BMV marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı sürücünün hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Malatya
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