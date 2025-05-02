Malatya'da korkunç kaza... Ölüler ve yaralılar var!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 11:51

Güncelleme: 02.05.2025 - 11:51

Malatya-Elazığ karayolundaki Çolaklı mevkiinde sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; A.B. idaresindeki hafif ticari araç ile Barış Çiftçi'nin (24) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrollerinde otomobil sürücüsü Barış Çiftçi ile yanındaki Erhan Çiftçi'nin (24) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan D.Ç. ile diğer sürücü A.B. ise, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılıp ambulanslarla kaldırıldıkları İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı.

İncelemelerin ardından, Barış Çiftçi ve Erhan Çiftçi'nin cenazeleri ise otopsileri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.