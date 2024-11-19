Kontrollü yıkımda tavan çöktü: 2 işçi yaralandı

Yayınlanma: 19.11.2024 - 17:39

Güncelleme: 19.11.2024 - 17:39

Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı’nda 8 katlı binada bir süre önce kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Saat 16.30 sıralarında yıkımı yapılan binanın 3'ünncü katında tavan, büyük bir gürültüyle çöktü.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, Porsuk Çayı'nın geçtiği bulvarı trafiğe kapattı. AFAD ve itfaiye ekipleri binaya girerek göçük altında kalan işçileri yaralı olarak çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Muhammed İsmail ve Eray Acartürk, ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Göçük sırasında alt katta olan 2 işçi ise kendi imkanlarıyla binadan çıktı.

"BİR SÜRÜ TOZ DUMAN GELDİ"

Göçük sırasında bulvar üzerinde olduğunu söyleyen Erdem Özkaya (20, yaralılara yardım ettiklerini belirtti. İki işçinin durumunun ciddi olduğunu anlatan Özkaya, "Bir sürü toz duman geldi, sesler geldi. Baktık, binanın hepsi yıkıldı. İçeriye seslendik, insanlar var mı diye, 2 kişi vardı içerde. Herkes yardım etti. Hemen içeri koştuk, taşları kaldırdık. İlk kişinin bacaklarını kurtardık ama durumu ağırdı. Diğeri de düştükten sonra vücuduna demir battı sanırım. Polisler, itfaiyeler 2 kişiyi çıkarttılar. İçeri girerken göçük devam ediyordu. Yukarıdan taşlar düşüyordu" diye konuştu.

BULVAR KAPATILDI

Ekipler, yaralıların çıkarılmasının ardından özel cihazlarla binada dinleme yaparak başka işçi olup, olmadığını kontrol etti. Bulvar binanın yıkılma tehlikesine karşı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.