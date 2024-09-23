Manisa'da fabrika inşaatında göçük: 1 işçi öldü!

Yayınlanma: 23.09.2024 - 15:33

Güncelleme: 23.09.2024 - 15:33

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin 6. kısmında Mengü Pekcan Caddesi'nde yer alan Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş.’ye ait inşaatta meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı.

Olayın ihbar edilmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi.

Fabrika binası ile dış duvar arasında yapılan toprak dolgunun kayması ile göçük altında kalan 46 yaşındaki Erdal Gürbüz isimli işçi Manisa İtfaiyesi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu toprak altından cansız bedeni çıkarıldı.

Kazayla ilgili ekipler tarafından çalışma başlatıldı.