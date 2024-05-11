Konuşmak için çağırdı... Ayağından vurdu!

Bursa'da Yıldırım K., evinin önüne gelen husumetlisi Süleyman G. tarafından tabancayla ayağından vuruldu.

DHA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 00:37
Konuşmak için çağırdı... Ayağından vurdu!
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Olay, saat 22.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi B214 Sokak'ta meydana geldi. Süleyman G., aralarında daha önce husumet bulunan Yıldırım K.'yi konuşmak için oturduğu evinin önüne gelerek dışarıya çağırdı.

Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Süleyman G. yanında getirdiği tabanca ile Yıldırım K.'ye ateş açtı. Ayağından yaralanan Yıldırım K. acı içinde yere yığılırken, şüpheli Süleyman G. ise olay yerinden kaçtı.

Silah sesi üzerine dışarıya çıkan mahalleli durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldırım K., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

 

 


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