Konuşmaları suç unsuru sayılmıştı: Selahattin Demirtaş’ın yargılanmasına başlandı!

Diyarbakır 18. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman katıldı. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Demirtaş ise, duruşmada hazır bulunmadı. Gazeteciler de duruşmaya alınmadı.

Edinilen bilgiye göre duruşmada; avukat Mahsuni Karaman, Demirtaş hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinden açılan 12 davanın, bu suçun son işlendiği iddia edilen Mersin'de toplandığını bildirerek, aynı suç nedeniyle Batman ve Diyarbakır'da da dava açıldığını, bunun zincirleme suç hükümleri açısından sıkıntı yarattığını anlattı ve birleştirme talebinde bulundu.

Karaman, Yargıtay ve istinaf mahkemesi kararlarında bu davaların Anayasa'nın 83. maddesinde yer alan yasama sorumsuzluğu kapsamında değerlendirildiğini dile getirdi.

Cumhuriyet savcısı, dava dosyasındaki eksiklerin giderilmesini istedi.

Mahkeme, Demirtaş hakkında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi ve Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan ve istinaf aşamasında olan dava dosyalarının sonuçlarının beklenilmesine, bu dosyalar istinaftan döndükten sonra birleştirme hususunun değerlendirilmesine karar vererek, davayı 19 Ocak 2026'ya erteledi.

SİYASİ YASAK VE 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ!

İddianamede; eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 2016’da yaptığı basın açıklaması, miting ve televizyon programında yaptığı konuşmalarla “Türkiye Cumhuriyeti Devletini, hükümetini, yargı organlarını, emniyet ve askeri teşkilatını alenen aşağılama”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik”, “suç işlemeye alenen tahrik”, “suçu ve suçluyu övmek” suçlarını işlediği savunuluyor.

Demirtaş'a, “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma” suçu da yöneltiliyor.

Demirtaş hakkında siyasi yasak ve 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.