Konut için zeytin ağaçlarını kestiler
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay’da yapılacak konutlar için tarım alanlarının seçilmesine yönelik tartışmalar sürüyor. Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi’ndeki zeytinlikler, Güvenç Mahallesi için TOKİ projesi kapsamına alındı.
Yurttaşların itirazı sonucunda ara karar açıklayan mahkeme, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan ilgili alanın koordinat tespitini istedi.
‘SESİMİZİ DUYUN’
Cumhuriyet’e konuşan Yuvalı Mahallesi Muhtarı İlyas Tomuk, “Uzun süre bizi oyalamak istediler. Biz de hukuki hakkımızı kullandık. Güvenç Mahallesi’nin içerisinde iskâna uygun Dokuzevler bölgesi varken neden bizim mahallemizde zeytinlik alan hedef alınıyor? Neden mahalle içerisine başka bir mahalle taşınıyor?” ifadeleriyle tepkisini gösterdi
Bugüne kadar 200 dönümlük arazide zeytin ağaçlarının söküldüğünü belirten Tomuk, “25- 30 yıllık zeytin ağaçlarını kestiler. 25 dönümlük alanı daha alacaklar. Yetkililer sesimizi duysun, bu yanlıştan dönülsün istiyoruz” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar o tarihte 37 lirayı görecek!
- Emeklilerin zam farkı ne zaman ödenecek?
- AKP'den Doğu Perinçek'e peş peşe tepki
- Amerika'ya taşınan oyuncunun yeni işi şaşırttı!
- 'Yüksek sıcaklık' uyarısı: Kavrulacağız!
- Atina'dan Ankara'ya çirkin mesaj
- 'Afyon AKP beni batırdı'
- 'Katliam yasası'na tepki gösteren Tosun hedef gösterildi
- Cansız bedenlerine ulaşıldı
- Yerlikaya'dan açıklama geldi