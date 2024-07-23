Konut için zeytin ağaçlarını kestiler

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay’da yapılacak konutlar için tarım alanlarının seçilmesine yönelik tartışmalar sürüyor. Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi’ndeki zeytinlikler, Güvenç Mahallesi için TOKİ projesi kapsamına alındı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 23.07.2024 - 04:00
Konut için zeytin ağaçlarını kestiler
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Yurttaşların itirazı sonucunda ara karar açıklayan mahkeme, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan ilgili alanın koordinat tespitini istedi.

‘SESİMİZİ DUYUN’

Cumhuriyet’e konuşan Yuvalı Mahallesi Muhtarı İlyas Tomuk, “Uzun süre bizi oyalamak istediler. Biz de hukuki hakkımızı kullandık. Güvenç Mahallesi’nin içerisinde iskâna uygun Dokuzevler bölgesi varken neden bizim mahallemizde zeytinlik alan hedef alınıyor? Neden mahalle içerisine başka bir mahalle taşınıyor?” ifadeleriyle tepkisini gösterdi

Bugüne kadar 200 dönümlük arazide zeytin ağaçlarının söküldüğünü belirten Tomuk, “25- 30 yıllık zeytin ağaçlarını kestiler. 25 dönümlük alanı daha alacaklar. Yetkililer sesimizi duysun, bu yanlıştan dönülsün istiyoruz” ifadelerini kullandı.


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