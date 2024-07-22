Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Yayınlanma: 22.07.2024 - 13:23

Güncelleme: 22.07.2024 - 13:24

Selendi ilçesinin kırsal Çamköy Mahallesi Hacı Ahmetler Sokakta, 52 yaşındaki geçtiğimiz dönem mahallenin muhtarlığını yapan 3 çocuk babası Dursun Kanyılmaz saat 20.45 sıralarında traktör yardımıyla tarlasında çıktığı ağacın dallarını kesmek istedi.

Ağacın dallarını keserken dengesini kaybeden Kanyılmaz 4 metrelik ağaçtan yere düştü. Torunu tarafından yerde görülen Kanyılmaz’ın yakınları 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi.

Ambulans ile Selendi Devlet Hastanesine kaldırılan Kanyılmaz doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcısı tarafından incelenen ceset İzmir Adli Tıp kurumuna gönderilirken İlçe Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.