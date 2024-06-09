Antalya'da tarım kimyasalları fabrikasında yangın paniği!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Toptancılar Birliği Yerleşkesi içinde bulunan tarım kimyasalları üretilen fabrikada yangın çıktı. Yangını söndürmek için şehrin birçok noktasından takviye itfaiye ekipleri çağrıldı.

DHA
Yayınlanma: 09.06.2024 - 00:04
Antalya'da tarım kimyasalları fabrikasında yangın paniği!
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Döşemealtı ilçesinde yer alan Toptancılar Birliği Yerleşkesi içinde bulunan tarım kimyasalları üreten bir fabrikada saat 22.00 sıralarında yangın çıktı.

Fabrikadan dumanlar ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Organize sanayi itfaiye ekipleri yangının büyüklüğünden dolayı takviye ekip istedi. Anonsla beraber Çamlıbel, Hürriyet ve Kepez istasyonlarından takviye itfaiye ekiplerinin yanı sıra tonajlı araçlar sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, yangının mesai saati dışında meydana gelmesinden dolayı fabrikada kimsenin olmadığı öğrenildi. 

45 DAKİKALIK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla söndürülürken, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangında fabrikadaki hasarın büyüklüğü gerekli zarar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak. 


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