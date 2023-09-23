Konvoyda havaya ateş açmıştı... Yakalandı
Maltepe'de sünnet düğünü konvoyunda otomobilin içinden silahla havaya ateş açan şüpheli yakalandı.
İstanbul'un Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde sünnet düğünü konvoyu yapan gruptaki bir şahıs arabanın içinden havaya peş peşe ateş açtı.
O anların sosyal medyada yayılmasıyla polis ekipleri harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda havaya ateş açan kişinin M.Ç. (42) olduğunu tespit etti.
Havaya kurusıkı tabanca ile ateş ettiği belirlenen M.Ç., 22 Eylül Cuma günü Maltepe'de yakalandı. M.Ç. yakalanırken olayda kullandığı kurusıkı tabancada yanında bulundu.
Şüphelinin 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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