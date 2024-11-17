Konya çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Konya'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Konya çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı
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AA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 15:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, önümüzdeki 2 saatlik periyotta Konya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


Etiketler: #konya #sağanak #gök gürültüsü

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