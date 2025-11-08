Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.11.2025 09:40:00
DHA
Konya'da feci kaza... Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Kadınhanı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı Atlantı Mahallesi Kadınhanı-Polatlı karayolunun 27’nci kilometresinde saat 20.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Ahmet Şimşek’in yönetimindeki 42 AKV 221 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin kontrolünde sürücü Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Hasan Hüseyin Şimşek, Mustafa Dal ve Kadir Koç, ambulanslarla Kadınhanı Refik Saime Koyuncu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Şimşek’in cansız bedeni ise, Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Konular: #kaza #konya #ölü ve yaralı #şarampol

