Muğla'da korkunç kaza... Midibüs ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda öğrenci yaralandı!

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi’nde sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Ölüdeniz istikametinden gelen 15 EH 760 plakalı kamyon ile öğrenci taşıyan 48 S 2880 plakalı midibüs çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 22'si öğrenci, 23 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kamyon şoförü Soner D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.