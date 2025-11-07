Cumhuriyet Gazetesi Logo
Muğla'da korkunç kaza... Midibüs ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda öğrenci yaralandı!

Muğla'da korkunç kaza... Midibüs ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda öğrenci yaralandı!

7.11.2025 11:52:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Muğla'da korkunç kaza... Midibüs ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda öğrenci yaralandı!

Fethiye ilçesinde, midibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 22'si öğrenci, 23 kişi yaralandı. Kamyon şoförü Soner D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi’nde sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Ölüdeniz istikametinden gelen 15 EH 760 plakalı kamyon ile öğrenci taşıyan 48 S 2880 plakalı midibüs çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 22'si öğrenci, 23 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kamyon şoförü Soner D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Image

İlgili Konular: #kaza #muğla #Fethiye #yaralı

İlgili Haberler

Tunceli'de feci kaza: Uzman çavuş hayatını kaybetti!
Tunceli'de feci kaza: Uzman çavuş hayatını kaybetti! Tunceli'de kontrolden çıkarak ıslah çalışması yapılan köprünün altından dereye uçan otomobildeki Uzman Çavuş Haydar Y. (25), yaşamını yitirdi.
İstanbul'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!
İstanbul'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var! İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Habipler mevkiinde bir kamyon TIR'a çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Hatay'da feci kaza... Minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
Hatay'da feci kaza... Minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var! Hatay'da aynı yöne giden minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.