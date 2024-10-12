Konyaspor maçı öncesi Beşiktaş'a 2 isimden iyi haber!

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'nun Süper Lig'deki Konyaspor maçında sahada olması bekleniyor.

Konyaspor maçı öncesi Beşiktaş'a 2 isimden iyi haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2024 - 16:37

Trendyol Süper Lig'de milli ara dönüşü Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'a iki isimden iyi haber geldi.

TRT Spor'da yer alan haberde Eintracht Frankfurt maçında dinlendirilen, Süper Lig'deki Gaziantep FK maçında ilk 11'e dönen Mert Günok'un Konyaspor maçında kadroda olmasının beklendiği ifade edildi.

Mert Günok, tedavisine kulübünde devam etmesi için milli takım kadrosundan çıkarılmıştı.

Öte yandan Gaziantep FK maçından önce sakatlanan Ersin Destanoğlu'nun da milli ara dönüşü kadroya dahil edileceği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Konyaspor'u konuk edeceği mücadele 20 Ekim Pazar günü oynanacak.

Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşma 16.00'da başlayacak.


Etiketler: #mert günok #beşiktaş #ersin destanoğlu

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