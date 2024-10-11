Konya'da yaşlı çift yedikleri 'mantardan' zehirlendi

Konya’nın Kulu ilçesinde evlerinin bahçesinden topladıkları mantarı yiyen yaşlı çift hastanelik oldu.

Konya'da yaşlı çift yedikleri 'mantardan' zehirlendi
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İHA
Yayınlanma: 11.10.2024 - 13:13

Tavlıören Mahallesi’nde, Y.A. (75) ile eşi B.A. (73) müstakil evlerinin bahçesinde çıkan mantarları topladı.

Daha sonra topladıkları mantarlardan yemek yapan çift, kısa süre sonra rahatsızlandı. Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine giden çiftin yapılan tetkiklerde yedikleri mantardan zehirlendikleri tespit edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaşlı çiftin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #acil servis #mantar

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