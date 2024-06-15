Konyaaltı Sahili'nde arife günü yoğunluğu

Antalya'da Kurban Bayramı'nın arifesinde ünlü Konyaaltı Sahili, yerli ve yabancı tatilcilerle doldu.

DHA
Yayınlanma: 15.06.2024 - 16:19
Konyaaltı Sahili'nde arife günü yoğunluğu
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Hava sıcaklığının 35, nem oranının yüzde 51 olması sonucu hissedilen hava sıcaklığının 42 dereceye ulaştığı Antalya'da, Kurban Bayramı'nın arife günü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu.

Kentte yaşayanlarının yanı sıra yerli ve yabancı tatilciler, güzel havanın tadını çıkarmak için sahile geldi.

Konyaaltı Sahili'nde aile ve arkadaşlarıyla eğlenen tatilciler, 27 derecedeki denize girerek serinledi.

Kimi tatilciler şemsiyelerin altında serinlemeye çalışırken, kimileri şezlong ve sahile serdikleri havluların üzerinde güneşlendi.


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