CHP Konyaaltı Belediye Başkanı Adayı Cem Kotan: 'Hedefimiz yüzde 70'

Yayınlanma: 20.03.2024 - 18:28

Güncelleme: 20.03.2024 - 18:28

CHP’deki kurultayın ardından değişimin gençleşme yansımasının gerçekleştiği yerlerden Antalya Konyaaltı Belediye Başkanlığı’na Cem Kotan aday gösterildi. Kotan, parti gençlik kollarıyla siyasete başladığını, son on yıldır yerel yönetimlerin her kademesinde görev aldığını söyledi. Dünyanın en önemli merkezlerinden olan Konyaaltı’nda turizmi kıyıdan kültürel tarihi alanlara yaymayı hedeflediklerini anlatan Kotan, yüzde 70’lik bir oyla seçimleri kazanmayı planladıklarını, sokaktan gelen tepkilerin çok olumlu olduğunu kaydetti. Kotan, adaylığı ve planlarına ilişkin Cumhuriyet’in sorularına şu yanıtları verdi:

Konyaaltı’nın eksikleri var mı, sizin hedefleriniz, projeleriniz nelerdir?

Yalnızca Türkiye’nin değil dünya turizminin de önemli merkezlerinden biri olan ilçemiz 12 ay yaşayan bir turizm faaliyetine sahip. Ancak denizimiz ve sahilimiz ön plana çıkıyor, yurtiçi ve yurtdışından yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Plansız bir şekilde sahillerin aşırı kalabalıklaşması, deniz ve çevre kirliliği gibi birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu konuda gerek bakanlık gerekse büyükşehir belediyemizle geliştireceğimiz ortak projelerle sorunlar için çözüm üreteceğiz.

Kentimiz aynı zamanda arkeolojik ve kültür mirası açısından da dünyada önemli bir turizm bölgesi. Biz tarihi ve kültür mirasını hem korumak, muhafaza etmek hem de Antalya turizminde hak ettiği değerin verilmesini istiyoruz. Dolayısıyla turizmi sahilden iç kesimlere kadar genişletmek, ekolojik ve yayla turizminden kültür rotalarına kadar çeşitlendirmek istiyoruz.

Genç bir siyasetçisiniz, kendinizi Konyaaltı’nı yönetmeye hazır hissediyor musunuz, sokaktan, yurttaşlardan nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Konyaaltı çok ünlü olmasına rağmen 1994 yılında kurulan çok genç bir ilçe belediyesi. Kazandığımda ilçemizin dördüncü belediye başkanı olacağım. Benim en önemli farkım, hem genç hem tecrübeli bir belediyeci olmak. Aslında CHP okulundan yetişen 20 yıllık bir siyasetçiyim, 10 yıldan fazla bir zamandır da belediyecilik yaparak bu alanda önemli bir deneyim sahibi oldum. CHP gençlik kollarından geliyorum. Antalya’da CHP merkez ilçe gençlik kolları başkanlığı yaptım. O yıllarda Konyaaltı henüz ilçe bile değildi, seçim çalışmaları sırasında Konyaaltı’ndan da sorumluydum. Daha sonra yine merkez ilçemiz Muratpaşa’da meclis üyeliği yaparak belediyenin yönetsel çalışmalarına dahil oldum.

Eğitim yaşamımda da iş yaşamımda da yerel yönetimler her zaman ön plana çıktı. Bir işçi olarak başladığım belediyeciliğe, daha sonra belediye vakıf yöneticiliği, büyükşehir belediyesinde kooperatifleşme koordinatörlüğü gibi görevleri üstlenerek hiyerarşinin her kademesinde görev aldım.

Dolayısıyla hem belediyecilikte hem de siyasette bugüne kadar edindiğim tecrübeler beni belediye başkan adaylığına getirdi. Bunun yansımalarını sokakta da görüyorum. Ekibim ile birlikte hazırladığımız projeler vatandaşın talepleri ile örtüşüyor ve sokakta karşılık buluyor.

Çarşıda, pazarda, sokakta, esnafın ve vatandaşın sıcak ilgisiyle karşılaşıyorum, hatta şu anki seçim çalışmamızda yüzlerce kişiden oluşan bir gönüllü ordusu çalışıyor. Benden sürekli yanlarında ve onlar için ulaşılabilir olmamı istiyorlar. Benim de önceliğim her zaman vatandaşla beraber olmak olacak. Hatta birçok yerde bana “Projeleriniz nedir” diye sorduklarında “en önemli projem iletişim ve halkla beraber olmak” diyorum

'HALKIMIZLA YÖNETECEĞİZ’

Hedeflediğiniz bir oy oranı var mı, anket yaptırdınız mı ya da yapılan anketlerde durumunuz nedir?

Adaylığımın açıklandığı günden bu yana, her geçen gün her kesimden bize olan destek artıyor. Bize ulaşan verilerdeki sonuçlar beklentilerimizle örtüşüyor. Şu anda Konyaaltı ilçe Belediyesi’nin kurulduğu 1994 yılından bu yana partimizin Konyaaltı’nda tek başına girdiği yerel seçimlerde aldığı oy oranının üzerine çıkmış durumdayız. Hatta bir önceki yerel seçimlerde altı partinin kurduğu Millet İttifakı ile elde edilen oya yaklaştık. Hedefimiz yüzde 70’lik rekor bir oy ile Türkiye ittifakını tabanda kurduğumuzu göstermek. En geniş tabanın desteğini alarak ilçemizi halkımızla beraber, ortak akılla yöneteceğiz.

