Konyaaltı'nda 'ayak oyunu': Aynı isimde iki aday

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde TİP'in adayı Yunus Başaran olurken, AKP de aynı isimde bir kişiyi Meclis Üyesi adayı olarak çıkardı. Başaran, konuya ilişkin "Böyle ayak oyunu yapacaklarını bilsem adımı değiştirirdim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 13:03
Konyaaltı'nda 'ayak oyunu': Aynı isimde iki aday
Abone Ol google-news

Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın'ın rakibi olarak aynı isimde bağımsız bir aday çıkması 'kopya aday' tartışması yarattı. AKP'nin 'oy düşürmek için gizli hamlesi' olduğu iddia edilen benzer bir olay da Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşandı. 

TİP'in Konyaaltı Belediye Başkan adayı Yunus Başaran olurken, AKP'nin Meclis Üyesi adayının da aynı isimde olması dikkat çekti. 

TELE1'den Fırat Yeşilçınar'a konuşan TİP'in adayı Yunus Başaran, “Balıkesir’de yaşanan bir olay ile karşı karşıyayız. Trajikomik bir hikaye. Böyle bir şey durumu değiştirmez. Ben bilsem böyle ayak oyunu yapacaklarını adımı Yunus Kemal olarak değiştirirdim”  dedi. 


ahmet akın haberleri aday haberleri Antalya haberleri belediye başkan adayı haberleri CHP haberleri AKP haberleri TİP haberleri

İlgili Haberler

'Kopya Aday' kayıplarda : CHP'li Ahmet Akın'a rakip olan aynı isimdeki bağımsız aday bulunamıyor

'Kopya Aday' kayıplarda : CHP'li Ahmet Akın'a rakip olan aynı isimdeki bağımsız aday bulunamıyor
'Kopya aday' Ahmet Akın kayıplara karıştı

'Kopya aday' Ahmet Akın kayıplara karıştı
CHP’nin Balıkesir başkan adayına kolay akla gelmeyecek bir tuzak kuruldu: Pusulada iki Ahmet Akın!

CHP’nin Balıkesir başkan adayına kolay akla gelmeyecek bir tuzak kuruldu: Pusulada iki Ahmet Akın!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

O tarihe dikkat çekildi! Emekliye ek zam yapılacak mı?

O tarihe dikkat çekildi! Emekliye ek zam yapılacak mı?
Günlük burç yorumları: 5 Mart 2024 Salı Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 5 Mart 2024 Salı Akrep burcu yorumu
Sokak röportajındaki sözleri üzerine gözaltına alındı

Sokak röportajındaki sözleri üzerine gözaltına alındı
Günlük burç yorumları: 5 Mart 2024 Salı Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 5 Mart 2024 Salı Balık burcu yorumu
Yer ve saat verdi... Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'Gazze'ye yardım' daveti: 'Çekinme gel, bekliyorum...'

Yer ve saat verdi... Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'Gazze'ye yardım' daveti: 'Çekinme gel, bekliyorum...'
Ali Koç’la görüntülendi! Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar Fenerbahçeli çıktı

Ali Koç’la görüntülendi! Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar Fenerbahçeli çıktı
AKP’nin yaptığı anket çalışmalarında ‘CHP’nin önde olduğunun görüldüğü’ ileri sürüldü

AKP’nin yaptığı anket çalışmalarında ‘CHP’nin önde olduğunun görüldüğü’ ileri sürüldü
Sinemaseverler Batman Film Günlerinde buluştu

Sinemaseverler Batman Film Günlerinde buluştu