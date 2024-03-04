Konyaaltı'nda 'ayak oyunu': Aynı isimde iki aday
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde TİP'in adayı Yunus Başaran olurken, AKP de aynı isimde bir kişiyi Meclis Üyesi adayı olarak çıkardı. Başaran, konuya ilişkin "Böyle ayak oyunu yapacaklarını bilsem adımı değiştirirdim" ifadelerini kullandı.
Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın'ın rakibi olarak aynı isimde bağımsız bir aday çıkması 'kopya aday' tartışması yarattı. AKP'nin 'oy düşürmek için gizli hamlesi' olduğu iddia edilen benzer bir olay da Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşandı.
TİP'in Konyaaltı Belediye Başkan adayı Yunus Başaran olurken, AKP'nin Meclis Üyesi adayının da aynı isimde olması dikkat çekti.
TELE1'den Fırat Yeşilçınar'a konuşan TİP'in adayı Yunus Başaran, “Balıkesir’de yaşanan bir olay ile karşı karşıyayız. Trajikomik bir hikaye. Böyle bir şey durumu değiştirmez. Ben bilsem böyle ayak oyunu yapacaklarını adımı Yunus Kemal olarak değiştirirdim” dedi.
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