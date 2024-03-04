Konyaaltı'nda 'ayak oyunu': Aynı isimde iki aday

Yayınlanma: 04.03.2024 - 13:03

Güncelleme: 04.03.2024 - 13:04

Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın'ın rakibi olarak aynı isimde bağımsız bir aday çıkması 'kopya aday' tartışması yarattı. AKP'nin 'oy düşürmek için gizli hamlesi' olduğu iddia edilen benzer bir olay da Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşandı.

TİP'in Konyaaltı Belediye Başkan adayı Yunus Başaran olurken, AKP'nin Meclis Üyesi adayının da aynı isimde olması dikkat çekti.

TELE1'den Fırat Yeşilçınar'a konuşan TİP'in adayı Yunus Başaran, “Balıkesir’de yaşanan bir olay ile karşı karşıyayız. Trajikomik bir hikaye. Böyle bir şey durumu değiştirmez. Ben bilsem böyle ayak oyunu yapacaklarını adımı Yunus Kemal olarak değiştirirdim” dedi.