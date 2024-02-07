Konya’da 1 yaşındaki bebeğin şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 13:54

Güncelleme: 07.02.2024 - 14:00

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesinde ikamet eden yabancı uyruklu çift, henüz adı konulmayan ve kimliği çıkarılmayan 1 yaşındaki erkek çocuklarını Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.

Yapılan muayenede erkek bebeğin ölü olduğu anlaşıldı. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine durum polise bildirildi.

Bebeğin anne ve babası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

Hastane morguna kaldırılan bebeğin cenazesi daha sonra ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.