Konya'da 13 kaçak göçmen yakalandı

Konya'da yurda yasadışı yollardan girdiği belirlenen 13 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 10:03
Konya'da 13 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Konya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesinde yaptığı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kontrolleri sırasında şüphelendiği bir minibüsü durdurdu.

Araç içinde 13 kaçak göçmen yakalandı, sürücü A.A. gözaltına alındı.

Korsan taşımacılıktan 32 bin 233 lira ceza uygulanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Araç 60 gün trafikten men edildi. Kaçak göçmenlerin sınırdışı edileceği öğrenildi.


konya haberleri kaçak göçmen haberleri göçmenler haberleri göçmen kaçakçılığı haberleri göçmen haberleri

İlgili Haberler

Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı
Kaçak göçmenleri Yunan adası diyerek Muğla'ya bıraktılar

Kaçak göçmenleri Yunan adası diyerek Muğla'ya bıraktılar
Bitlis ve Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 zanlı tutuklandı

Bitlis ve Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 zanlı tutuklandı

En Çok Okunan Haberler