Konya'da 2 çuvalda silah parçaları bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerince yol kenarına bırakılmış 2 çuvalda silah parçaları bulundu.

Konya'da 2 çuvalda silah parçaları bulundu
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AA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 13:53

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kara yolunun kenarında, çuvallar içerisinde silah parçaları bulunduğu ihbarı aldı.

Harekete geçen ekipler, 2 çuval içerisinde kurusıkı tabancalara ait olduğu değerlendirilen 164 namlu ile 52 gövde ve tetik tertibatı ele geçirdi.

Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


Etiketler: #konya #çuval #silah

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