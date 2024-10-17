Tatlıcıya silahla saldırdılar: 2 yaralı

Avcılar’da kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli iki şahıs, tatlıcı dükkanına silahlı saldırı saldırı düzenledi. Saldırıda iş yeri sahibi ve dükkan önünde duran bir kişi yaralanırken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Tatlıcıya silahla saldırdılar: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 00:54

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz motosikletli iki şahıs, bir tatlıcı dükkanına birden fazla ateş etti.

Şahıslar, olay sonrası motosikletleri ile kaçarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin ateş etmesi sonucu kurşunlar, iş yeri sahibine ve dükkan önünde bulunan bir kişiye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis olay yerinde inceleme yaptıktan sonra şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Etiketler: #Avcılar #silahlı saldırı

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