Konya’da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 10:33
Konya’da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Kaza, saat 23.00 sıralarında Konya-Ankara kara yolu Kömüşini Mahallesi yakınlarda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, F.Y. (45) idaresindeki 44 ADA 007 plakalı otomobil ile Y.Y. (45) idaresindeki 42 GA 004 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 2 otomobil de demir bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüleri F.Y., Y.Y. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan İ.Ç. (26), H.Ş. (40) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


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