Konya'da 24 kilo 600 gram eroin ile yakalanan polis tutuklandı
Konya'da aracında 24 kilo 600 gram eroin ele geçirilen, geçmişte uyuşturucu operasyonunda gösterdiği başarı nedeniyle ödül almış polis memuru tutuklandı.
Konya'da kent girişinde polisin uygulama noktasından kaçtıktan sonra 60 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alınan polis memuru Cumhur A. ve eşi Nurcan A'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Cumhur A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, eşi Nurcan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün kent girişinde aracı durdurmak istemişti. Uygulama noktasından kaçmaya başlayan sürücüyü, polis ekipleri 60 kilometre takip etmişti.
NE OLMUŞTU?
Üç polis memurunu hafif şekilde yaralayıp kaçmaya çalışan 2 şüpheli, kovalamaca sırasında yolda seyir halindeki başka bir araca çarparak, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu. Bir süre sonra yakalanan sürücünün aracında 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ele geçirilmişti.
ÖDÜLLÜ POLİS
Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 2019 yılında bir uyuşturucu operasyonunda gösterdiği başarı nedeniyle Türk Polis Teşkilatının 174'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş'tan ödül belgesi alan polis memuru Cumhur A, diğerinin de eşi Nurcan A. olduğu belirlenmişti.
İlgili Haberler
- "Uyuşturucu verip Van'dan İran'a kaçırmaya çalıştılar!"
- Sedat Peker'den bomba açıklama: "Uyuşturucu, yargı ve bakanlık"
- Polisin otomobilinden uyuşturucu çıktı, 'Cinsel içerikli video ile tehdit edildim' dedi
- CHP’li Antmen Meclis'e taşıdı: 'Uyuşturucuyla yakalanan uçak Ethem Sancak’ın mı?’
- Suriyeli genci üst geçitten atlamak üzereyken polis yakaladı: "DAEŞ ile savaştım, burada beni uyuşturucuya alıştırdılar"
Video Haberler
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp uyardı: Son 2 gün!
- Erdoğan görevden aldı
- Erdoğan’ın çenesini nasıl kırdığını anlattı
- Ödüllü polis 25 kilo 'eroin' ile yakalandı
- Erbakan haklı çıktı deyip anlattı
- Erdoğan'dan AKP teşkilatına seçim talimatı
- Türkiye’yi bekleyen tehlike ne?
- Kim Milyoner Olmak İster'de 'menemen' sorusu
- MHP’den erken seçim ve aday açıklaması
- Büyükelçilikte 'yeğen' reklamı