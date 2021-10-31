Konya'da 24 kilo 600 gram eroin ile yakalanan polis tutuklandı

31 Ekim 2021 Pazar, 10:40

Konya'da kent girişinde polisin uygulama noktasından kaçtıktan sonra 60 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alınan polis memuru Cumhur A. ve eşi Nurcan A'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Cumhur A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, eşi Nurcan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Konya'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün kent girişinde aracı durdurmak istemişti. Uygulama noktasından kaçmaya başlayan sürücüyü, polis ekipleri 60 kilometre takip etmişti.

NE OLMUŞTU?

Üç polis memurunu hafif şekilde yaralayıp kaçmaya çalışan 2 şüpheli, kovalamaca sırasında yolda seyir halindeki başka bir araca çarparak, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu. Bir süre sonra yakalanan sürücünün aracında 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ele geçirilmişti.

ÖDÜLLÜ POLİS

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 2019 yılında bir uyuşturucu operasyonunda gösterdiği başarı nedeniyle Türk Polis Teşkilatının 174'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş'tan ödül belgesi alan polis memuru Cumhur A, diğerinin de eşi Nurcan A. olduğu belirlenmişti.