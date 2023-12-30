Konya'da 3 araç birbirine girdi... 3 yaralı!
Konya'nın Beyşehir ilçesinde 3 aracın kavşakta karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Seydişehir Çevreyolu'nda gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 07 RT 448 plakalı kamyonet, M.H. yönetimindeki 42 KD 920 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra trafik ışıklarında bekleyen R.H. yönetimindeki 42 B 1781 plakalı plakalı otomobile çarptı.
Kazada kamyonet sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan E.A. ve M.H. yaralandı. R.H. ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan A.A. acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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