Konya'da 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Konya'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

AA
Yayınlanma: 06.12.2023 - 11:39
Konya'da 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte üye olmaktan haklarında 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O, M.A. ve İ.T'nin kaldığı adreslere operasyon düzenledi.

Yakalanan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


FETÖ/PDY FETÖ üyesi konya

İlgili Haberler

FETÖ soruşturması: Sınav sorularını dağıtanlara gözaltı kararı

FETÖ soruşturması: Sınav sorularını dağıtanlara gözaltı kararı
FETÖ üyeliğinden aranan eski Emniyet Müdürü yakalandı

FETÖ üyeliğinden aranan eski Emniyet Müdürü yakalandı
FETÖ hükümlüsü öğretmen Osmaniye’de yakalandı

FETÖ hükümlüsü öğretmen Osmaniye’de yakalandı

En Çok Okunan Haberler