Konya'da çöken binada oturanlar o anları anlattı: '3 gün önce zaten söylemişlerdi'
Konya’da çöken 3 katlı binada oturanlar o anları anlattı. Binada oturan Faik Dal, "3 gün önce zaten söylemişlerdi bina yıkılabilir diye" ifadelerini kullandı.
Konya’da çöken 4 katlı binadan eşini ve çocuğunu son anda çıkartan Muhammet Veli Kahya, komşularını kurtarmak için döndüğü sırada binanın çöktüğünü söyledi.
Binayı boşaltıyorlar diye haber gelince hızla geldiğini söyleyen Kahya, “Geldiğimde bizimkiler daha hala binanın etrafındalardı. Onları hemen uzaklaştırdık. Binadan sesler geliyordu. Benden önce Muhammet arkadaş yukarı babasını almak için çıktı. Ben de yukarıya çıktığım esnada onlar balkonda konuşuyorlardı. Arapça bilmediğim için söyleyemedim. Sadece gel dedim. Baktım anahtar yok. Dışarıya çıkarken biranda bina çöktü. O sırada kolonların arasında kaldım. Daha sonra polisler geldi ve beni dışarıya çıkardılar. Ancak arkadaşlarım içeride kaldı” dedi.
“KAPICI HABER VERDİ”
Binada oturan Faik Dal ise kendilerini kapıcının uyardığını anlatarak, “Kız arkadaşımla oturuyorduk. Kapıcı geldi ve kolanlar çatlıyor hemen binadan çıkın dedi. 3 gün önce zaten söylemişlerdi bina yıkılabilir diye. Bizde dışarıya çıktık ve 45 dakika kadar dışarıda bekledik. Sonra binadan çatırtılar geldi ve biranda çöktü” diye konuştu.
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