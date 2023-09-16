Konya'da acı olay: 19 yaşındaki Fatmanur, AVM'nin 3'üncü katından atladı
Konya'da bir alışveriş merkezinin 3'üncü katından atlayan Fatmanur Atasayım (19), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Ataseven Caddesi'nde meydana geldi. Fatmanur Atasayım, alışveriş merkezinin 3'üncü katındaki korkuluklara çıkıp kendisini aşağı bıraktı.
Çevredekilerin ihbarıyla alışveriş merkezine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Atasayım, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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