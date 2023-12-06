Konya'da acı olay: Elektrik direğinden arıtma havuzuna düşen stajyer öğrenci öldü
Konya'da stajyer öğrenci Ulaş Dumlu (17), gittiği fabrikada arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden arıtma havuzuna düşerek hayatını kaybetti.
Ereğli ilçesi ERMES Bilim Teknik Koleji Elektrik-Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisi Ulaş Dumlu, stajyer olarak çalıştığı elektrik firması ile bir fabrikaya gitti.
Dumlu, saat 15.00 sıralarında arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinde dengesini kaybetti. Dumlu, 'çöktürme' olarak bilinen arıtma havuzuna düştü. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dumlu, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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