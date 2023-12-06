Konya'da acı olay: Elektrik direğinden arıtma havuzuna düşen stajyer öğrenci öldü

Yayınlanma: 06.12.2023 - 17:18

Güncelleme: 06.12.2023 - 17:18

Ereğli ilçesi ERMES Bilim Teknik Koleji Elektrik-Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisi Ulaş Dumlu, stajyer olarak çalıştığı elektrik firması ile bir fabrikaya gitti.

Dumlu, saat 15.00 sıralarında arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinde dengesini kaybetti. Dumlu, 'çöktürme' olarak bilinen arıtma havuzuna düştü. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dumlu, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.