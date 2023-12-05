Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç: Bazı okul müdürleri, öğrencilere dağıttığımız gıda paketlerini ‘bunlar zehirli’ diyerek topluyor

Yayınlanma: 05.12.2023 - 16:21

Güncelleme: 05.12.2023 - 16:27

İstanbul CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede ilkokul öğrencilerine dağıttıkları gıda paketlerinin bazı okul müdürlerince “bunlar zehirli” denilerek ellerinden alındığını açıkladı.

Ali Kılıç, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Maltepe’deki 7 okulda ilkokul öğrencilerine gıda desteği sağlanması konusunda pilot çalışma başlattıklarını söyledi. Kılıç, sözlerinin devamında ise “Ne yazık ki bazı okul müdürlerinin bunlar zehirli diyerek beslenme paketlerini çocuklarımızın elinden aldığı haberleri gelmeye başladı” dedi.

Kılıç, şunları kaydetti:

“Ağırlaşan ekonomik kriz, İstanbul’da yoksulluğu daha da derinleştiriyor. Milyonlarca çocuk, kronik yetersiz beslenmeyle karşı karşıya. Yerel yönetimler olarak bu vahim durumu hiçbir şey yapmadan izleyemeyiz. Maltepe Belediyesi olarak 7 ilkokulda pilot çalışma başlattık, bin öğrenciye gıda desteği sunmaya başladık. Sabahları okulların önünde öğrencilere teslim ettiğimiz gıda paketleri, gıda mühendislerince özenle hazırlanıyor. Ne yazık ki bazı okul müdürlerinin bunlar zehirli diyerek beslenme paketlerini çocuklarımızın elinden aldığı haberleri gelmeye başladı. Bu engellemeler çocuklarımıza yapılan büyük bir kötülüktür. Bu yapılan çocuklarımıza reva mıdır? Bırakın biz vazifemizi yapalım. Hatta çocuklarımızın aç kalmaması için dayanışma içinde olalım.”