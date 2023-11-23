Konya'da acı olay: Evde doğum yapan kadın ve bebeği ölü bulundu

Yayınlanma: 23.11.2023 - 23:19

Güncelleme: 23.11.2023 - 23:22

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir fabrikada işçi olarak çalışan H.A.'dan haber alamayan yakınları polise ihbarda bulundu.

Eve gelen polis, H.A.'nın yatak odasında bebek cesediyle karşılaştı. H.A.'nın ise banyoda cansız bedeni bulundu.

Sağlık görevlilerinin ilk belirlemelerine göre, H.A.'nın doğumdan birkaç gün önce bebeğinin karnında öldüğü, bu sabah da kendi imkanlarıyla doğum yaptıktan sonra gittiği banyoda yaşamını yitirdiği tespit edildi.

HAMİLELİĞİNİ ÇEVRESİNDEN GİZLEDİ

İddiaya göre, H.A.'nın hamileliğini çevresinden gizlediği, 3 gün önce de işyerinden izin alıp aile hekiminden rapor alarak evde dinlendiği öğrenildi.

Evde ölü bulunan H.A. ve bebeğin cansız bedenleri otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.