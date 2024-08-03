Konya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü

Konya'nın Karatay ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü.

AA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 13:15
Konya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü
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E.S.Ö (17), kullandığı 42 AHY 820 plakalı otomobille ilçenin Fetih Caddesi'nde seyir halindeyken yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı olarak ambulanslarla hastanelere kaldırılan sürücü E.S.Ö ile araçtaki A.A. (16) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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