Kılıçdaroğlu, ‘Siz ekonomist olduğunuz için’ diye soru soran yurttaşa yanıt verdi

12 Kasım 2021 Cuma, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’da toptancı halini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, maliyetlerden yakınan bir üreticinin “Siz ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz” sözlerine “Estağfurullah ama Erdoğan gibi ekonomist değilim, onu söyleyeyim” karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu dün Antalya’da bir dizi ziyarette bulundu. Sabah 05.00’te Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, üreticinin ve esnafın sorunlarını dinledi. Hal komisyoncusu Nevzat Akcan, “Biz hiç iyi değiliz, 20-25 yıl önceki fiyatlardan ürün satıyoruz. Artık hiç kimseyi tutma şansımız kalmadı, her geçen gün toprağına küsüyor insanlar. ‘Aracı, fırsatçı, kan emici’ hatta daha ilerisi ‘terörist’ ilan ediyorlar ama bu sektörün hiçbir zincirinde bu paraları kazanan asla yok” dedi. Kılıçdaroğlu, “Olmaz, üreticiden terörist mi olur Allah aşkına. Alın teri dökenden terörist mi olur. Biz size inanıyoruz, güveniyoruz” diye konuştu.

Maliyetlerden yakınan bir kadın üretici de Kılıçdaroğlu’na “Siz ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz” diyerek soru yöneltti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Estağfurullah ama Erdoğan gibi ekonomist değilim, onu söyleyeyim” karşılığını verdi. Üreticilerin yanı sıra bir de şehirde yaşayan asgari ücretliler olduğunu ve birçok kesimin de şikâyetçi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Önümüzde biraz daha zor günler gelecek. Söylediğiniz gübre fiyatları biraz daha artacak, mazot fiyatları artacak görünüyor. Çare belli, az kaldı çareyi halledeceğiz inşallah” dedi.