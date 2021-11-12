Kılıçdaroğlu, ‘Siz ekonomist olduğunuz için’ diye soru soran yurttaşa yanıt verdi
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde 100 projenin toplu açılışını gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’da toptancı halini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, maliyetlerden yakınan bir üreticinin “Siz ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz” sözlerine “Estağfurullah ama Erdoğan gibi ekonomist değilim, onu söyleyeyim” karşılığını verdi.
Kılıçdaroğlu dün Antalya’da bir dizi ziyarette bulundu. Sabah 05.00’te Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, üreticinin ve esnafın sorunlarını dinledi. Hal komisyoncusu Nevzat Akcan, “Biz hiç iyi değiliz, 20-25 yıl önceki fiyatlardan ürün satıyoruz. Artık hiç kimseyi tutma şansımız kalmadı, her geçen gün toprağına küsüyor insanlar. ‘Aracı, fırsatçı, kan emici’ hatta daha ilerisi ‘terörist’ ilan ediyorlar ama bu sektörün hiçbir zincirinde bu paraları kazanan asla yok” dedi. Kılıçdaroğlu, “Olmaz, üreticiden terörist mi olur Allah aşkına. Alın teri dökenden terörist mi olur. Biz size inanıyoruz, güveniyoruz” diye konuştu.
Maliyetlerden yakınan bir kadın üretici de Kılıçdaroğlu’na “Siz ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz” diyerek soru yöneltti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Estağfurullah ama Erdoğan gibi ekonomist değilim, onu söyleyeyim” karşılığını verdi. Üreticilerin yanı sıra bir de şehirde yaşayan asgari ücretliler olduğunu ve birçok kesimin de şikâyetçi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Önümüzde biraz daha zor günler gelecek. Söylediğiniz gübre fiyatları biraz daha artacak, mazot fiyatları artacak görünüyor. Çare belli, az kaldı çareyi halledeceğiz inşallah” dedi.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Bu görüntülerden sonra BİM'den açıklama
- Taraftar istifa et dedi, istifamı verdim
- Ünlü oyuncu sette yüz felci geçirdi
- “Erdoğan seçimi kaybederse...”
- Alman banka devinden 'Türkiye' için tahmin
- Küplere bindi yayını terk etti
- Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na fark attı!
- Kılıçdaroğlu'nu kızdıran yorum!
- Dolar 10 liraya yürüyor!
- Başak Demirtaş'a hapis cezası