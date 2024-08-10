Konya’da anne ve kızı sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı
Konya’da anne ve kızı sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. O anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Alemdar Caddesi’nde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, tekel bayisi işletmecisi M.A. ile arkadaşı olan anne Raziye H. ve kızı Nazlı H. arasında işyerinde henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüşerek işyerinin dışına taşarken, M.A. pompalı tüfek ile anne ve kızının bacağına ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan anne ve kızı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken durumların iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli M.A. ise polis ekipleri tarafından suç aleti silahla gözaltına alındı.
Olay anına ilişkin görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; anne ve kızın vurularak yere düşmesi ve sağlık ekiplerin ilk müdahalesi yer alıyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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