Menderes Belediyesi İmar Müdürü'ne silahlı saldırı!

İzmir'de Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen, uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 12:51
Menderes Belediyesi İmar Müdürü'ne silahlı saldırı!
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Olay, bu sabah İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Dikmen, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dikmen'e sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran Dikmen, tedaviye alındı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 


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