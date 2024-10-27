Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın paniği: Tonlarca pamuk kül oldu!

Şanlıurfa’da bir tekstil fabrikasında çıkan yangında, tonlarca pamuk kül oldu. Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın paniği: Tonlarca pamuk kül oldu!
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İHA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 12:14

Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 25. kilometresinde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm fabrikaya yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına ilk müdahale Şanlıurfa merkezdeki itfaiye ekipleri tarafından yapılırken, yangının büyüklüğü nedeniyle Harran ve Akçakale ilçelerinden takviye ekipler bölgeye yönlendirildi.

BÜYÜK ÇAPTA MADDŞ HASAR OLUŞTU

Ekipler, yoğun çaba harcayarak yangını 5 saatlik çalışma sonrası kontrol altına aldı. Söndürme işlemlerinin ardından fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın sonrası tonlarca pamuk balyası kül olurken, fabrikada da büyük çapta maddi hasar oluştu. Ölü ve yaralının olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Yangın #Şanlıurfa

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