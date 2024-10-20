Elazığ’da düğün salonunda bıçaklı kavga: Yaralılar var!
Elazığ’da bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Olay, merkez Ataşehir Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.
Kavgada 4 kişi bıçaklanarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 4 kişiden 3’ü kendi imkanları hastaneye giderken biri ise ambulansla götürülerek tedavi altına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Etiketler: #Elazığ #bıçaklı kavga #düğün
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