Elazığ’da düğün salonunda bıçaklı kavga: Yaralılar var!

Elazığ’da bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Elazığ’da düğün salonunda bıçaklı kavga: Yaralılar var!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 20.10.2024 - 08:17

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

Kavgada 4 kişi bıçaklanarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 4 kişiden 3’ü kendi imkanları hastaneye giderken biri ise ambulansla götürülerek tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.


Etiketler: #Elazığ #bıçaklı kavga #düğün

İlgili Haberler

Avcılar'da trafikte 'bıçaklı' yol verme kavgası: 3 yaralı

Avcılar'da trafikte 'bıçaklı' yol verme kavgası: 3 yaralı
Bursa'da dehşet: Sokakta yürürken bıçaklı saldırıda yaralandı

Bursa'da dehşet: Sokakta yürürken bıçaklı saldırıda yaralandı
Konya'da ihbara giden polise bıçaklı saldırı: Saldırgan vuruldu

Konya'da ihbara giden polise bıçaklı saldırı: Saldırgan vuruldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler