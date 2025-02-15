Konya'da bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kadın bıçaklanarak öldürüldü, zanlı gözaltına alındı.

Konya'da bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
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AA
Yayınlanma: 15.02.2025 - 00:45

Edinilen bilgilere göre, Konya'nın Akşehir ilçesinde Yeni Mahalle Şehit Osman Aydoğan Sokak'ta, Dilek Ş. (35) evinde B.E. (44) tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklandı.

B.E'nin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Dilek Ş'nin öldüğünü tespit etti.

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Dilek Ş'nin cansız bedeni Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Teslim olan B.E. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.


Etiketler: #konya #Kadın

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