Konya'da çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk öldü

Yayınlanma: 05.07.2024 - 18:59

Güncelleme: 05.07.2024 - 18:59

Kargacı Mahallesi Organize Sanayi Kavşağı'nda aralarında husumet bulunduğu öğrenilen tır şoförleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.K. ve oğlu M.K. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

M.K. burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili S.K. M.E. ve A.K. gözaltına alındı.