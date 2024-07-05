Komşular arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi

Adıyaman’da, komşular arasında çıkan silahlı kavgaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 10:35
Komşular arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi
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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesinde komşular arasında tartışma çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çıkan kavga ısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle şahıslar etkisiz hale getirildi.

Polis ekipleri kavga eden şahısları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürürken aynı zamanda olay yerinde incelemelerde bulundu.



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