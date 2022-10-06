Konya'da cinayet: Otoparkta öldürülmüş halde bulundu
Konya'da 46 yaşındaki Abdurrahim Yeşilbağ, bir otoparkta tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde 15 adet mermi kovanı bulundu.
Konya'da saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaka Mahallesi, Yeni Meram Caddesi'ndeki bir otoparkta silah sesi duyan yurttaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otoparka gelen ekipler, Abdurrahim Yeşilbağ isimli kişinin tabancayla vurulduğunu belirledi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Abdurrahim Yeşilbağ'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşamını yitiren Abdurrahim Yeşilbağ'ın çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Yeşilbağ'ın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerinde yapılan incelemede 15 adet mermi kovanı bulundu. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.
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