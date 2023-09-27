Mersin'de dehşet... Tartıştığı ablası ve eniştesini av tüfeğiyle vurdu!
Mut ilçesinde H.K. adlı kişi, tartıştığı ablası N.Ş. ile eniştesi D.Ş.'yi av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kelceköy Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre H.K. adlı kişi, eniştesi D.Ş. ve ablası N.Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası H.K. evden getirdiği av tüfeği ile eniştesine ve ablasına ateş etti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR!
Bacaklarından yaralanan D.Ş. ve N.Ş. komşularının haber vermesi sonucu olay yerine gelen 112 ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altıbna alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Olay sonrası H.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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