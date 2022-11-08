Konya'da dehşet: 'Miras' nedeniyle kardeşini öldürdü
Konya'da tartıştığı kardeşi Lokman K.'yi (48) tüfekle öldürdükten sonra kaçan Özkan Harun K. (54), polis tarafından yakalandı. Özkan Harun K.'nin, kardeşini miras meselesinden öldürdüğü ortaya çıkarken, olay anı kameraya yansıdı.
Konya'nın Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi'nde Özkan Harun K., sokak ortasında kardeşi Lokman K.'ye tüfekle ateş ederek, olay yerinden kaçtı.
Yaralanan Lokman K. çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Lokman K., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Otomobiliyle kaçan Özkan Harun K., suç aleti tüfekle polis tarafından akşam saatlerinde yakalandı.
Özkan Harun K.'nin, aralarındaki miras meselesi nedeniyle kardeşi Lokman K. ile tartışıp ayrıldıktan sonra evden tüfek getirerek ateş ettiği belirlendi.
Soruşturma sürüyor.
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