Konya'da dehşet... Satırla öldürülmüş halde bulundu!

Yayınlanma: 26.02.2024 - 12:10

Güncelleme: 26.02.2024 - 12:10

Olay, Ereğli ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Cuma Han'dan (67) bir süre haber alınamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbar üzerine adrese polis ve ambulans sevk edildi. Evde inceleme yapan polis ekipleri, evde hareketsiz bulunan Cuma Han’ın satırla öldürüldüğünü belirledi.

Cumhuriyet Savcısı'nın ve polisin olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından Cuma Han’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri, cinayeti çözmek için geniş çaplı araştırma başlattı.