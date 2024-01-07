Mersin’de erkek vahşeti… 7 aylık hamile eşini satırla öldürdü: Torununu kaçırdı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 8 ay önce cezaevinden çıkan şahıs, 7 aylık hamile karısını satırla öldürdükten sonra, 5 yaşındaki torununu alıp kaçtı.

İHA
Yayınlanma: 07.01.2024 - 13:07
Mersin’de erkek vahşeti… 7 aylık hamile eşini satırla öldürdü: Torununu kaçırdı
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Olay, ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi Bolatlı Sokak No 10’da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 45 yaşındaki M.B., 41 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Serap Biçer’i çıkan tartışmada satırla öldürdü. 

Şüpheli erkek, o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torunu S.B.’yi alıp kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri eve geldiğinde kadının cenazesi ile karşılaştı. 

Yaşanan olayı duyan yakınları ise fenalık geçirdi. Olay yerinde polisin incelemesinin ardından 7 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının cenazesinin otopsi için morga kaldırılacağı belirtildi.

TAKSİCİYİ ÖLDÜRMÜŞ

Karısını öldürüp, torununu alıp kaçan şüpheli M.B.’nin daha önce bir taksiciyi gasp edip öldürdüğü öğrenildi. 20 yıldan fazla cezaevinde kalan şüphelinin 8 ay önce tahliye edildiği alınan bilgiler arasında yer aldı.

Şüphelinin yakalanması için güvenlik güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.


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