Konya’da deprem! Naci Görür’den açıklama geldi
Konya’da olan deprem üzerine açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür “Bugünkü deprem muhtemelen Eskişehir fay zonunun devamında oluştu” dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin çevre illerden de hissedildiği belirtildi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından söz konusu deprem hakkında açıklama yaptı.
Görür’ün paylaşımı şu şekilde:
“Konya, Kulu-Tavşancalı’da 5,1 deprem oldu . Yakınlarda aynı bölgede aynı büyüklükte deprem Çandır- Selçuklu’da olmuştu. Bugünkü deprem muhtemelen Eskişehir Fay Zonunun devamında oluştu (Esat vd 2016)”
Konya, Kulu-Tavşancalı’da 5,1 deprem oldu . Yakınlarda aynı bölgede aynı büyüklükte deprem Çandır- Selçuklu’da olmuştu. Bugünkü deprem muhtemelen Eskişehir Fay Zonunun devamında oluştu (Esat vd 2016), sevgiyle pic.twitter.com/bib8BhgSF7— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 29, 2023
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğlunu geneleve götürdüler, gözyaşlarına boğuldu
- 'Sana tahammül ediyoruz' yorumuna cevap!
- Beyin sağlığının gizli kahramanı
- Bahçeli'den Akşener'e ilk yanıt
- Ölümlü kazayı 'mobese' ortaya çıkardı!
- Artık 'yerli' değiller!
- Çocuk sesi duymadan uçmanın bedeli belli oldu!
- Denizde kaybolan gencin cesedi 2 gün sonra bulundu
- Merkez Bankası'ndan KKM talimatı
- Rafet El Roman: 'Artık çocuğum olmayacak'