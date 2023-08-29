Konya’da deprem! Naci Görür’den açıklama geldi

Konya’da olan deprem üzerine açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür “Bugünkü deprem muhtemelen Eskişehir fay zonunun devamında oluştu” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 09:43
Konya’da deprem! Naci Görür’den açıklama geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından söz konusu deprem hakkında açıklama yaptı.

Görür’ün paylaşımı şu şekilde: 

“Konya, Kulu-Tavşancalı’da 5,1 deprem oldu . Yakınlarda aynı bölgede aynı büyüklükte deprem Çandır- Selçuklu’da olmuştu. Bugünkü deprem muhtemelen Eskişehir Fay Zonunun devamında oluştu (Esat vd 2016)”


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