Konya'da durdurulan bir araçta uyuşturucu ele geçirildi

Yayınlanma: 18.03.2024 - 12:51

Güncelleme: 18.03.2024 - 12:52

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde narkotik ekipleri, İstanbul plakalı bir aracın Akşehir'e uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Plakası tespit edilen araç bir süre takibe alındıktan sonra D-300 Karayolu üzeri İstasyon Kavşağında durduruldu.

Araçta ve 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 477 gram skunk ile 2 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el koyan narkotik ekibi H.A. ve H.U. isimli iki şüpheli hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti” suçlarından işlem yaptı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi.