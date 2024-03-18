Konya'da durdurulan bir araçta uyuşturucu ele geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 12:51
Konya'da durdurulan bir araçta uyuşturucu ele geçirildi
Abone Ol google-news

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde narkotik ekipleri, İstanbul plakalı bir aracın Akşehir'e uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Plakası tespit edilen araç bir süre takibe alındıktan sonra D-300 Karayolu üzeri İstasyon Kavşağında durduruldu.

Araçta ve 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 477 gram skunk ile 2 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el koyan narkotik ekibi H.A. ve H.U. isimli iki şüpheli hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti” suçlarından işlem yaptı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi.


uyuşturucu haberleri konya haberleri tutuklama haberleri

İlgili Haberler

Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama
Eskişehir’de uyuşturucuya yönelik çalışma yapan polis ekipleri 47 şahsı yakaladı

Eskişehir’de uyuşturucuya yönelik çalışma yapan polis ekipleri 47 şahsı yakaladı
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... Maden faciasının yaşandığı İliç'te kayıp işçilerin pikabı bulundu!

Son dakika... Maden faciasının yaşandığı İliç'te kayıp işçilerin pikabı bulundu!
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Eskişehir’de ziyaretçileriyle buluştu

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Eskişehir’de ziyaretçileriyle buluştu
Özgür Özel'den sert tepki: 'Tayyip Bey Hatay'ı da kandırmış, Osmaniye'yi de kandırmış'

Özgür Özel'den sert tepki: 'Tayyip Bey Hatay'ı da kandırmış, Osmaniye'yi de kandırmış'
Uber taksicilere ‘dev tazminat’ ödemeyi kabul etti!

Uber taksicilere ‘dev tazminat’ ödemeyi kabul etti!
Turgut Altınok malvarlığını açıklamıştı: Murat Ağırel eksikleri sıraladı!

Turgut Altınok malvarlığını açıklamıştı: Murat Ağırel eksikleri sıraladı!
Haftaya rekorla başladı! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 18 Mart 2024 Pazartesi döviz fiyatları

Haftaya rekorla başladı! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 18 Mart 2024 Pazartesi döviz fiyatları
Akaryakıtta tabela değişti! Vergi Uzmanı Ozan Bingöl hesapladı: Benzinin litre fiyatında vergi ayrıntısı

Akaryakıtta tabela değişti! Vergi Uzmanı Ozan Bingöl hesapladı: Benzinin litre fiyatında vergi ayrıntısı
7 aylık evli Gülhan’ı eski erkek arkadaşı öldürdü

7 aylık evli Gülhan’ı eski erkek arkadaşı öldürdü