Konya'da eğlence mekanında bıçaklı kavga: 1 ölü

27 Aralık 2022 Salı, 11:26

Konya'nın İstasyon Mahallesi'nde iddiaya göre, kardeşi Yunus Savaş ile birlikte eğlence mekanına gidip alkollü içki içen Kamil Savaş, kasada hesabı öderken kendisi gibi aynı yerde alkollü içki tüketen kavgalı olduğu Yücel Özdemir ile karşılaştı.

Burada taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Özdemir, Kamil Savaş'ın başına şişeyle vurdu. Savaş'ın yanındaki kardeşi Yunus Savaş da Özdemir'e, sandalyeyle vurarak karşılık verdi.

Bu sırada Kamil Savaş yanında taşıdığı bıçak ile Özdemir'i çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yücel Özdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından Savaş kardeşleri gözaltına aldı. Kamil Savaş polisteki ifadesinde, Özdemir’in, eski sevgilisi hakkında konuştuğunu, bu nedenle kavganın çıktığını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kamil Savaş ve Yunus Savaş, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.